Belediyenin ihmali ölüm getirdi! Edanur'un ölümünde FONDAŞ medya yapılan ihmalleri neden gizliyor?
İstanbul Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. CHP'li İBB, korkunç ihmal sonrası Edanur'un boğulduğu çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekildi. Olay sonrası İBB'den yapılan açıklama pes dedirtti. Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te de acı olayla ilgili iğrenç yorumlara yer verildi. Halk TV’nin paylaşımı ise medyanın yapılan ihmallerde özneyi neden gizlediği konusunda şüphe uyandırdı. Can kaybına yol açan ihmallere ilişkin iki yüzlü tavrın sebebi A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler tarafından değerlendirildi.
Tarihler 26 Nisan'ı gösterdiğinde İstanbul Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda çok acı bir olay meydana geldi. İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer yaşamını yitirdi.
Olay yerine giden cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı. İncelemede Edanur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi. Ayrıca Edanur'un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.
İhmal sonrası İBB'den yapılan açıklama ise pes dedirtti. Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında da "26 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30 sularında iş makinalarıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışma devam ederken, aynı gün saat 16.05'de bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi. Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu, aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi" denildi.
Yalan ve provokatif haberlerin merkezi haline dönüşen Ekşi Sözlük'teki acı olayla ilgili yapılan yorumlar ise "Sonuçta ailesi mangal bağımlısı bir çocuk belki de ölerek kurtulmuştur bence iyi tarafından bakalım.", "Güvenlik uyarıyor dinlemiyorsun, zabıta geliyor umursamıyorsun. Bütün bunların üstüne çocuğunla ilgilenmiyorsun ve ölümüne sebep oluyorsun." ve vicdanları sızlattı.
Halk TV'nin "su birikintisine düşen kız çocuğu hayatını kaybetti" paylaşımı ise medyanın yapılan ihmallerde özneyi neden gizlediği konusunda şüphe uyandırdı.
Can kaybına yol açan ihmallere ilişkin iki yüzlü tavrın sebebi A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler tarafından değerlendirildi. İşte satır başlıkları;
Gazeteci Bülent Erandaç küçük Edanur'un ölümü hakkında "Kızımız çocuğumuz rahmetli oldu ve o suyu bugün çektiler kaldırdılar orada. Dün niçin kaldırmadılar? Çünkü CHP'liler 3 aydan beri birbirlerini yiyorlar. Belediyelerde yenilikçiler, kemalciler, kongre çıkabilir, çıkmayabilir, imamoğlucular, özelciler var bunların adamları var belediyelerde ve bunlar birbirlerini yemek için alt kısımda bulunyorlardı. Artık birçok olayı bırakıp kendi koltuklarının derdine düştüler. Kendi adamlarını getirmek içim büyük bir çaba içindeler ve uzun yıllardır iktidar olamadıkları için şaşkın bir vaziyetteler bu şaşkınlıklarını da gizliyolar ama altta görüyoruz biz bunları." dedi.
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