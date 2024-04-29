Belediyenin ihmali ölüm getirdi! Edanur’un ölümünde FONDAŞ medya yapılan ihmalleri neden gizliyor?

Can kaybına yol açan ihmallere ilişkin iki yüzlü tavrın sebebi A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler tarafından değerlendirildi. İşte satır başlıkları;

Gazeteci Bülent Erandaç küçük Edanur'un ölümü hakkında "Kızımız çocuğumuz rahmetli oldu ve o suyu bugün çektiler kaldırdılar orada. Dün niçin kaldırmadılar? Çünkü CHP'liler 3 aydan beri birbirlerini yiyorlar. Belediyelerde yenilikçiler, kemalciler, kongre çıkabilir, çıkmayabilir, imamoğlucular, özelciler var bunların adamları var belediyelerde ve bunlar birbirlerini yemek için alt kısımda bulunyorlardı. Artık birçok olayı bırakıp kendi koltuklarının derdine düştüler. Kendi adamlarını getirmek içim büyük bir çaba içindeler ve uzun yıllardır iktidar olamadıkları için şaşkın bir vaziyetteler bu şaşkınlıklarını da gizliyolar ama altta görüyoruz biz bunları." dedi.