Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir? Hacet ve Tesbih namazları... KANDİL TESBİHAT ve DUALAR! MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir. Üç ayların içerisinde bulunan mübarek günlerin ikincisi Miraç Kandili'nde yapılması faziletli ibadetler araştırılan konular arasında yer alıyor. Tövbe kapılarının açıldığı mübarek Miraç Kandili'nde yapılacak tesbihat ve dualar merak ediliyor. Peki Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir?

MİRAÇ GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Allahu Teala (CC), beş vakit namazı Müslümanlara, Miraç hadisesinin yaşandığı gecede farz kılmıştır.

İslam alemi o gün ve geceyi dua, istiğfar ederek, nafile namaz kılarak dolu dolu ihya edilmelidir.

Miraç, Müslümanlar için varoluşun hikmetini anlamak, Allah (CC) ve kendisi ile barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın inşası için çalışmak demektir.