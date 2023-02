Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir? Hacet ve Tesbih namazları... KANDİL TESBİHAT ve DUALAR! MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

MİRAÇ KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Miraç Kandili'ni ihya etmek isteyen Müslümanlar bu mübarek gecede tesbih namazı da kılabilirler. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır.

Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).