İstanbul'da korku dolu anlar! Levent'te AVM yangını | İşletme sahibinden şok iddia: Onlar yaktı
İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'nin çatı kısmında başlayan yangına, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.106 itfaiye personelinin 34 araç ile müdahale ettiği yangında soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları tamamlandı. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya A Haber canlı yayınına bağlanarak "Şu anda yangının sebebi belli değil. Binanın içerisi güvenli bir şekilde tahliye edildi." dedi. Flaş bir iddiada bulunan işletme sahibi Burak Karabacak, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Son zamanlarda çık diyorlardı bana." şeklinde konuştu.
İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın kontrol altına alındı.
Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki iki katlı alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.
AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye edildi.
Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü. Ekipler, yangına 34 araç ve 106 personelle müdahale etti.
Yangın, merdivenli itfaiye aracı ve AVM'nin ana giriş kapısından yapılan müdahale sonucu yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
AVM'de itfaiyenin soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları tamamlandı.
AVM'NİN ÖNÜNDEKİ METRO GİRİŞİ AÇILDI
Polis ekipleri de AVM'nin etrafını güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ayrıca ekipler, AVM'nin önündeki metro girişini de kapattı. Yangın, merdivenli itfaiye aracı ve AVM'nin ana giriş kapısından yapılan müdahale sonucu yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, soğutma ve duman tahliyesi çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri elinden hafif yaralandı.Çalışmaların tamamlanmasıyla itfaiye araçları bölgeden ayrılırken, olay yeri ekipleri de yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı.
Ekipler, yangının başlamasının ardından kapatılan AVM'nin önündeki metro girişini de açtı.
Dumandan etkilenenlerin olduğu yangında yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.
AVM'nin yanındaki bir ofiste çalışan Can Ersan, siyah duman yükseldiğini ve çatının yandığını görmeleri üzerine dışarı çıktıklarını belirtti. Çalışanlardan Gani Sağlar da yangın alarmının çalması üzerine binayı tahliye ettiklerini dile getirdi.
ŞİŞLİ KAYMAKAMI SON DURUMU AÇIKLADI
Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya A Haber canlı yayınına bağlanarak "Şu anda yangının sebebi belli değil. Binanın içerisi güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.
Olay yerine gelen Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların tahliye işleminin AVM'nin ön ve arka kapılarından yapıldığını söyledi.
Yaralı ve can kaybının bulunmadığını belirten Kaya, "Ana binaya geçişi zaten engellemiş arkadaşlarımız. Çatıda da hızlı bir şekilde söndürme çalışmasına devam ediyorlar." dedi.
Kaya, yangının mühürlü bir işletmenin çatısında çıktığını, detaylı bilgiye itfaiyenin raporu sonucunda ulaşılacağını kaydetti.
YANGIN BÖLGESİNDE ACI DAKİKALAR
Yangın bölgesinde bir vatandaş, içeride olduğunu tahmin ettiği yakını için gözyaşı döktü. Endişeli bekleyişle telefona sarılan vatandaş, "Can içeride. Çık dışarı Can, yanıyorsun." diye feryat etti.
İŞLETME SAHİBİNDEN ŞOK İDDİA
İstanbul'un göbeğindeki alışveriş merkezinde yangının başladığı iddia edilen işletmenin sahibi ilginç iddialarda bulundu. İşletme sahibi Burak Karabacak, dükkanını yakıldığını öne sürerek, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Ben zaten alışveriş merkezinin yönetiminden şikayetçiyim. Her şeyim gitti benim şu an kül oldu" diye konuştu.
İşletme sahibi Burak Karabacak, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Son zamanlarda çık diyorlardı bana. Ben 20 milyon liradan fazla harcadım. Ben İstanbul'un en güzel gece kulübünü açtım oraya. Dükkanın 7 ay tadilatıyla uğraştım. 2 ay açık tuttum. 2 ayın sonunda her gün benim dükkanıma zabıtayla adam yolladılar. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Miroğlu tarafından organize edilmiş bütün site sakinleri benim dükkanıma her gün zabıtayla adam yolladı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Mantıklı geliyor mu size neden alışveriş merkezinin sadece orası yanıyor, zaten istenmiyorum ben. Dükkanım 2 aydır mahkemece mühürlü zaten. İçeri beni bile sokmuyorlar. Ben zaten alışveriş merkezinin yönetiminden şikayetçiyim. Her şeyim gitti benim şu an kül oldu" dedi.
Öte yandan işletme sahibi Burak Karabacak ve arkadaşı dükkanına girmek istedi. "Benim işletmem, benim ekmeğim burası" diye isyan eden adamı, polis ekipleri sakinleştirdi.
Metrocity C Blok Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Keskin ise; gece kulübü haline getirilen yerin daha önce bloklar ve dışarıdan gelenlerin kullandığı spor alanı olduğunu, şikayetler üzerine ruhsatın iptali için çalışma yapıldığını ve Şişli Belediyesi tarafından mühürlendiğini söyledi.
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