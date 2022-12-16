16 Aralık 2022, Cuma
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Levent’te AVM’de yangın! A Haber olay yerinde... Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya son durumu anlattı
Son dakika haberi... İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'nin çatı kısmında başlayan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya A Haber canlı yayınına bağlanarak "Şu anda yangının sebebi belli değil. Binanın içerisi güvenli bir şekilde tahliye edildi." dedi. .