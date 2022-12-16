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Levent’te AVM’de yangın! A Haber olay yerinde... Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 13:50
Son dakika haberi... İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'nin çatı kısmında başlayan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya A Haber canlı yayınına bağlanarak "Şu anda yangının sebebi belli değil. Binanın içerisi güvenli bir şekilde tahliye edildi." dedi. .
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