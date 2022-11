Aleyna Nur Gökçe’ye çarpan sürücüyle ilgili şok gerçek! 14 yıl önce de bir kadına çarparak ölümüne neden olmuş

"HER AN HER ŞEY İÇİN HAZIRLIK OLUN DEDİLER"

Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe de, "Aleyna'nın durumunda bir gelişme yok. Biz kapının önünden bir an olsun ayrılmıyoruz, güzel bir haber bekliyoruz. Doktor yaşadığı travmanın büyük ve ciddi olduğunu söylüyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ama her an her şey için hazırlık olun da diyorlar. Allah'tan ümidi kesmeyip, güzel haber bekliyoruz. Benim içeride yatan canım" dedi.