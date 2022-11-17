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Aleyna Nur Gökçe 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Genç kızın son mesajı ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Aleyna Nur Gökçe 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Genç kızın son mesajı ortaya çıktı

İstanbul’da metrobüsten inerek evine gittiği sırada 21 yaşındaki  Aleyna Nur Gökçe araç çarpması sonucunda yoğun bakıma alındı. 8 gündür ölüm kalım mücadelesi veren ve hostes olma hayali kuran genç kızın kaza gününden bir gün önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bir yol daha var dünyadan uzak" yazdığı görüldü. Aleyna'ya çarpan sürücü ilk olarak adli kontrol ile serbest kalmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşte Aleyna’nın o paylaşımı...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe bir kuaförde çalışıyordu. 8 Kasım Salı günü izinli olduğu için bir arkadaşıyla Kadıköy'de buluşmak üzere evden çıktı.

Saat 20.30 sularında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında inerek evine yürümeye başladı. Yürürken durup bir arkadaşına da mesaj attı.

Bu sırada Beylikdüzü istikametinde, bir sürücü hızla ilerliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarına yöneldi. Otomobil AVM önünde Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.

8 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Sabah'ın haberine göre, Aleyna Nur Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aile, kafatasında kırıkların mevcut olduğunu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu belirtti.

Aleyna Nur Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aile, kafatasında kırıkların mevcut olduğunu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan sürücü adli kontrol ile serbest kalmış savcılık itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarılıp tutuklandı.

"BİR YOL DAHA VAR DÜNYADAN UZAK"

8 gündür yoğun bakımda olan ve ölüm kalım savaşı veren Aleyna'nın akrabaları bir mucizeyi bekliyor.

Kazadan bu tarafa yoğun bakımda tedavisi süren Aleyna'nın başına gelen acı olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden; "Bir yol daha var dünyadan uzak" notunu yazdığı ortaya çıktı.

Aleyna yoğun bakımda sürücü serbest ALEYNA YOĞUN BAKIMDA SÜRÜCÜ SERBEST
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