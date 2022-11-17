Aleyna Nur Gökçe 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Genç kızın son mesajı ortaya çıktı

"BİR YOL DAHA VAR DÜNYADAN UZAK"

8 gündür yoğun bakımda olan ve ölüm kalım savaşı veren Aleyna'nın akrabaları bir mucizeyi bekliyor.

Kazadan bu tarafa yoğun bakımda tedavisi süren Aleyna'nın başına gelen acı olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden; "Bir yol daha var dünyadan uzak" notunu yazdığı ortaya çıktı.