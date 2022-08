Türk adının geçtiği en eski yazıt keşfedildi! Moğolistan’da ortaya çıktı

SAVAŞ ALANINDA OK VE MIZRAK UÇLARI BULUNDU

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen çalışmalarda yeni ok ve mızrak uçları bulundu. 10 üniversiteden 30 akademisyenle yürütülen çalışmalarda 336 ok, mızrak ve savaşa dair metal objelere ulaşıldı. Laboratuvarlarda ok, mızrak ucu ve miğfer gibi bulguları incelediklerini belirten Prof. Dr. Adnan Çevik, "Bunların arasında büyük savaşın günümüze ulaşmış izleri olmalı" dedi.