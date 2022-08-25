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Heyecanla karşılanan tarihi keşif! İlteriş Kağan Külliyesi Moğolistan’da bulundu | Türk adının ilk kez geçtiği Göktürk yazıtı

A Haber
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Giriş: 25.08.2022 16:13
Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde sürdürülen kazı çalışmalarında Türk dünyası için önemli bir keşfe imza atıldı. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu İlteriş Kağan'a ait bir külliye ortaya çıkartıldı. Külliyede ilk kez Türk adının geçtiği bir yazıt da bulundu. Yazıt ve külliyenin, İlteriş Kağan'ın hüküm sürdüğü 681- 693 yıllarına dayandığı tahmin ediliyor.
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