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Polisten kaçamadı! İzmir Karabağlar’da markete giren hırsız suçüstü yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Polisten kaçamadı! İzmir Karabağlar’da markete giren hırsız suçüstü yakalandı

İzmir polisi hırsızlara geçit vermiyor. İzmir’in Karabağlar ilçesinde devriye gezen ekipler, bir marketin camını kırarak içeriye giren hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsız gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde görev yapan devriye ekipleri, bir market zincirine giren hırsızı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.45 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi.

Bir market zinciri şubesinin camını kırarak içeri giren şüpheli 41 yaşındaki E.D., hırsızlık yaptığı sırada, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekiplerince fark edilerek suçüstü yakalandı. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli E.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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