Kara Kartal finalde! Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü eledi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada Kara Kartal, Ankara temsilcisini kupanın dışına iterek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, 0-0 biten ilk maçın rövanşında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş, finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakika Rashica'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, top yandan dışarı çıktı.
40. dakikada savunma arkasına atılan pasla sağdan ceza sahasına giren Bassogog, meşin yuvarlağı arkadan gelen Flips'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.
İlk yarı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Efkan Bekiroğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Chatzigiovanis'in plase şutunda top kaleci Mert'te kaldı.
55. dakikada ön alanda presle topu kapan MKE Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un şutunda, Mert Günok topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.
70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Savunmadan paslaşarak çıkma düşüncesinde olan MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, ayağı kayması sonucu pasında hedefine ulaşamadı. Hata sonucunda ceza sahası dışında topu kontrol eden Muçi'nin ceza sahasına girerken şutunda top filelere gitti: 1-0.
82. dakikada Muçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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