Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk orucuna bugün niyet edildi. Oruç tutmak, teravih namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak gibi içinde birçok ibadeti barındıran ve sonunu bayramla taçlandıran müstesna bir ay Ramazan ayı ile birlikte Müslümanları sevinç ve mutluluk sardı. Ramazan orucu ile ilgili ise bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Ramazan oruç niyeti nasıl edilir? İşte cevaplar...

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'