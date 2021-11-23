Sarıyer'de ormanda at parçaları bulundu! Lokanta ve kasaplara inceleme
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yolun hemen kenarında bulunan ormanlık alanda atlara ait kesilmiş parçalar bulundu. Emniyet güçleri, kesilen at etlerinin bölgedeki lokanta veya kasaplara satıldığından kuşkulanarak operasyon başlattı.
Olay, 21 Kasım Pazar akşamı Zekeriyaköy'de yaşandı. Oturduğu sitenin hemen yanında bulunan ormanda kızlarıyla birlikte köpeğini dolaştıran Orhan Taştekil, içe doğru giden tekerlek izlerini gördü. Araçla girilemeyen bölgedeki izleri takip eden Taştekil, kan donduran manzara ile karşılaştı.
ETLERİ ALINIP DİĞER ORGANLARI BIRAKILMIŞ
Ormanda kesilmiş at kafası ve parçaları bulan Taştekil, at etlerinin de alınarak götürülmüş olduğunu gördü. Ardından Taştekin, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ormana gelen polis ekipleri inceleme yaptı. İnceleme sonucunda 2 atın kesildiği ve etlerinin getirilen naylon poşetlere konularak götürüldüğü, diğer organlarının orman içinde bırakıldığı anlaşıldı.
KÜVET VE TORBALAR BULUNDU
Ayrıca olay yerinde, etlerin ayrılmasında kullanıldığı düşünülen bir küvet ile etleri taşımak için getirilen naylon torbalar da bulundu.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Kesilen at etlerinin, çevredeki kasap ya da lokantalara satılmış olabileceğini düşünen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı.
"AKŞAMLARI BURADA SİLAHLAR PATLIYOR"
Köpeğini gezdirirken ormandaki atlara ait organ parçalarını gören Orhan Taştekil, "Açıkçası bu yol hiçbir şekilde ne kontrol ediliyor ne takip ediliyor. Yani burada piknik yapılıyor. İçki şişelerinden tutun da aklınıza gelecek her türlü pislik, aklınıza ne geliyorsa, buraya tinerciler de geliyor. Hiçbir şekilde yani ne belediye ne polis tarafından ne de jandarma hiçbir Allah'ın kulu buraya gelip de burada ne var ne yok diye bakmıyor. Neticede işte maalesef böyle bir olay oldu. Dün akşam itibariyle bu yoktu. Biz köpeğimizi gezdirirken bir baktık daha dün akşam olmayan araba izleri, anormal bir şekilde göze batıyor zaten. Sonra benim küçük kızım gördü. 'Baba şurada bir şeyler var. Ne olduğunu anlayamıyorum' dedi. Yaklaştım, baktım. İşte sizin de şimdi gördüğünüz görüntüler. Yılkı atları bunlar. Bunlar genelde yılın belli aylarında serbest bırakılır. O gariban hayvanlar sağda solda dolaşırlar. Belli ki, iki tanesini burada katletmişler. Yani şimdi kimsenin günahını alacak halim yok ama buralar bu kadar kontrolsüz olursa olacağı budur. Akşamları burada silahlar patlıyor. Açıkçası abarttığımı düşünmeyin yani gerçekten böyle. İndim, baktım, resimleri de çektik. Kızlarla birlikte hemen ilgili yerlere bildirdik. Atları kesip etlerini alıp götürmüşler. Şimdi tabii burada kalan belli kısımları var ama o etleri aldılar götürdüler. O etleri Allah bilir, bir kasaba mı sattılar? Kendileri mi yediler? Bilmiyorum. Bunlardan her şey beklenir" diye konuştu.
"KİM BİLİR NE İŞLER DÖNÜYOR"
Kızı Elvan Taştekil ise, "Ben her gün akşam ve sabah ormanda köpeğimizi gezdiririm. Ben dün sabah ve dün akşam çıktığımda buradan geçerken yoktu bu. Akşam olmuş bence. Çünkü bu sabah çıktığımda miyop olduğum için çok oraları göremedim. Bir şey olduğunu anladım ama yani göremedim. Akşam da çıkınca babam da gelip fotoğrafını falan çekince gördüğüm şeyin kesilmiş at olduğunu anladım. Burada Kurban Bayramı'nda falan hep kurban kesiyorlar. Çer çöp etrafta bırakıyorlar. Kafadır, bacaktır. Aynı zamanda piknikçiler de geliyor. Tüm çöplerini ortalıkta bırakıyorlar. Kimse burayı gerçekten kontrol etmiyor. Sabah bir çıkıyoruz her yer bira şişesi dolu atılmış. Ormana da zarar veriyor bunlar. Yani biz de topluyoruz elimizden geldiğince ama hiç kimse burayla ilgilenmiyor. Kim bilir ne işler dönüyor ama biz bilmiyoruz" dedi.
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