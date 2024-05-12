Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza! Patlayan lastiği tamir edecekken canlarından oldular! Demir borular ön camdan çıktı...

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde patlayan lastiği tamir etmek için emniyet şeridine çekilen tıra, aynı istikamette seyir halinde olan tır çarptı. Meydana gelen kazada 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, otoyolun Hendek geçişi Balıklıihsaniye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü Volvo marka tır sürücüsü Hüseyin Özdemir (39), lastiğinin patlaması neticesinde emniyet şeridine park etti.