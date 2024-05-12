Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Patlayan lastiği tamir edecekken canlarından oldular! Demir borular ön camdan çıktı...
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde korkunç bir kaza meydana geldi. Patlayan lastiği tamir etmek için emniyet şeridine çekilen tıra aynı istikamette giden bir başka tır çarptı. Olayda 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde patlayan lastiği tamir etmek için emniyet şeridine çekilen tıra, aynı istikamette seyir halinde olan tır çarptı. Meydana gelen kazada 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, otoyolun Hendek geçişi Balıklıihsaniye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü Volvo marka tır sürücüsü Hüseyin Özdemir (39), lastiğinin patlaması neticesinde emniyet şeridine park etti.
Hüseyin Özdemir, lastik kontrolü yapmak için Sevgi Özdemir (39) ile tırdan indikleri esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü Mercedes marka tır, park halindeki tıra arkadan çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada Y.K. idaresindeki tır bariyerlere çarparak devrilirken Hüseyin ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Dehşet verici kazada, tırın taşıdığı demir borular ise sürücü camını kırarak dışarı çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Y.K. isimli tır sürücüsünü hastaneye sevk etti.
Bölgede yapılan incelemelerin ardından Hüseyin ve Sevgi Özdemir'in cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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