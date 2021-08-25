Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı: Bu saatlere dikkat

YAŞLI VE ÇOCUKLAR DİKKAT

Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.