Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Bu saatlere dikkat
Son dakika haberi... Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıklayan Meteoroloji, 11.00 ile 16.00 arasında sıcak çarpmasına kadar dikkatli olunmasını istedi. İşte detaylar...
Yurdun bazı bölümlerinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine kadar yükselmesi bekleniyor.
Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
YAŞLI VE ÇOCUKLAR DİKKAT
Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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