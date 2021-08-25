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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Bu saatlere dikkat

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı: Bu saatlere dikkat

Son dakika haberi... Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıklayan Meteoroloji, 11.00 ile 16.00 arasında sıcak çarpmasına kadar dikkatli olunmasını istedi. İşte detaylar...

Yurdun bazı bölümlerinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı: Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacak.

Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı: Bu saatlere dikkat

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı: Bu saatlere dikkat

Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı: Bu saatlere dikkat

YAŞLI VE ÇOCUKLAR DİKKAT

Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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