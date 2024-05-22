Ulaştırma Bakanı Uraloğlu duyurdu: Sosyal medya platformu X Türkiye’de temsilcilik açtı





Geçtiğimiz aylarda X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde" diye konuşmuştu.

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