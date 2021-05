Son dakika | İsyan ettiren karar! Genç kızın kafasına muştayla vuran saldırganın tek sözü yetti

"O KARARI PASTA KESEREK KUTLADI, BEN KORKUDAN EVE HAPSOLDUM"

Mahkemenin muştalı saldırgan için verdiği şartlı tahliye kararını duyunca isyan eden E.Ö., "Bu adam beni 'katilsin' diyerek suçlayıp muşta ile saldırıyor, öldüresiye darp ediyor. Bir kadına sen nasıl muşta ile vurabilirsin. Bu nasıl bir adalet?" dedi.



Saldırganın tahliye edildikten sonra evinde ailesiyle birlikte pasta keserek kutlama yaptığını ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığını iddia eden E.Ö., "O evinde pasta kesip kutlama yapıyor, dışarıda gezebiliyor ama ben evime hapsoldum. Cezaevinden çıktığı gün kutlama yapıldı. Psikolojin bozuksa ve gerçekten bana yaptıkların için üzgünsen neden o gün kutlama yapıp video paylaşıyorsun? İçeriden çıktığı için neden bir kutlama yapar ki insan? Benim suçum günahım yokken neden ben darp edildim? Neden dayak yedim? Psikolojisi bozuksa gitsin hastaneye yatsın. Evinde ne işi var? Evi benim evime 5 dakika uzaklıkta. Her an karşılaşabileceğim bir yerde. Benim can güvenliğim yok. Beni benzettiği kızın can güvenliği hiç yok. Mahkeme çıkışında 'ben suçsuz ve günahsız bir kıza vurduğum için pişmanım pardon' diyor. Sadece bana vurduğu için pişman. Belki Songül olsa pişman olmayacak. Ona vurup öldürseydi pişman olmayacaktı demek ki. Ben tutuklanıp cezasını çekmesini istiyorum. Psikolojik sorunları varsa tedavisini olsun. Bu zor bir şey değil. Şuan o dışarıda geziyor ama ben evime hapsoldum. Ben ceza almasını istiyorum" diye konuştu.