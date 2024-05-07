Şifresiz yarı final heyecanı! Kupada Beşiktaş'ın konuğu Ankaragücü
Trendyol Süper Lig'de bekleneni veremeyen ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile karşılaşacak. Turun ilk maçı 0-0 eşitlikle sona ermişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Süper Lig'de beklenen performansın uzağında kalan Beşiktaş gözünü Türkiye Kupası'na dikti. Siyah beyazlılar bugün Ankaragücü'nü konuk edecek.
ŞİFRESİZ YARI FİNAL HEYECANI
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele ATV'den naklen ekranlara gelecek.
Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşı saat 20.30'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.
Mücadeleyi kazanan ekip kupa finalde Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Semih Kılıçsoy, Muleka.
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci, Bassogog, Flips, Efkan, Chatzigiovanis, Ali Sowe.
BEŞİKTAŞ 17'NCİ FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, tarihinde 17'nci kez finale kalmak için mücadele verecek.
Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı başkent temsilcisini taraftarı önündeki rövanşta mağlup ederek final biletini almaya çalışacak.
Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.
1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.
MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN "33 YILLIK" HASRETİ
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş'ı eleyerek, 33 yıl sonra bu organizasyonda adını finale yazdırmak istiyor.
Geçen sezon da kupada yarı final oynayan, final heyecanını ise son olarak 1990-1991 sezonunda yaşayan başkent ekibi, 33 yıllık hasreti de sonlandırmaya çalışacak. MKE Ankaragücü, 1990-1991 sezonunda İzmir'de oynanan finalde Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.
KUPAYI 2 KEZ KAZANDI, 5 KEZ FİNAL OYNADI
MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda daha önce 5 kez final oynayıp 2 kez kazandı.
Kupayı 1971-1972'de Altay'a, 1980-1981'de ise Boluspor'a üstünlük kurarak kazanan MKE Ankaragücü, 1972-1973, 1981-1982 ve 1990-1991'de Galatasaray'a finalde kaybetti.
BEŞİKTAŞ'I 22 YILDIR DEPLASMANDA YENEMİYOR
MKE Ankaragücü, finale kalma mücadelesi vereceği Beşiktaş'ı 22 yıldır deplasmanda yenemiyor.
Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la deplasmanda oynadığı 17 maçı da kazanamadı. Bu 17 müsabakanın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 1 mücadele ise berabere tamamlandı.
KUPADA 12. EŞLEŞME
MKE Ankaragücü ve Beşiktaş, 1936 yılından bu yana yaşanan rekabette Türkiye Kupası'nda 11. kez eşleşti.
Daha önceki 10 eşleşmenin 8'i eleme usulü yapıldı. Eleme usulü olan eşleşmelerde taraflar 4'er kez tur atladı. Grup aşamasında da iki kez karşılaşan taraflardan Beşiktaş bir maçı kazanırken, diğer mücadele ise berabere bitti.
GEÇEN YIL MKE ANKARAGÜCÜ TUR ATLADI
MKE Ankaragücü, geçen sezon son 16 turunda eşleştiği Beşiktaş'ı kupanın dışına itmişti.
Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla 4-3 yenerek tur atlamıştı.
BU SEZON 4. KARŞILAŞMA
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında Ankara'daki lig maçı 1-1 berabere tamamlanırken, kupadaki mücadele ise 0-0 sonuçlandı. İstanbul'da geçen ay oynanan lig maçını ise Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.
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