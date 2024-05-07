Şifresiz yarı final heyecanı! Kupada Beşiktaş’ın konuğu Ankaragücü

KUPADA 12. EŞLEŞME

MKE Ankaragücü ve Beşiktaş, 1936 yılından bu yana yaşanan rekabette Türkiye Kupası'nda 11. kez eşleşti.

Daha önceki 10 eşleşmenin 8'i eleme usulü yapıldı. Eleme usulü olan eşleşmelerde taraflar 4'er kez tur atladı. Grup aşamasında da iki kez karşılaşan taraflardan Beşiktaş bir maçı kazanırken, diğer mücadele ise berabere bitti.