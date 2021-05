Üç minik can için kenetlendiler! Aziz Cemal Amerika'ya götürüldü, sırada diğer bebekler var...

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde üç minik can için kenetlenen polisler; Ömer Akif, Aziz Cemal ve Beyazıt'a bağışlar yaptı. Halen de yapmaya devam ediyor... Meslektaşlarının evlatları için adeta seferber olan polislerin yanı sıra; Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşlar da kampanyalara desteklerini esirgemeyerek üç minik cana nefes oldu. Yardım kampanyalarında ilk hedef Aziz Cemal'di. On binlerce insan ele ele verdi ve Aziz Cemal bebeği tedavi için Amerika'ya uğurladı. Şimdi sıra Ömer Akif ve Beyazıt bebekte... Üç minik can da sağlıklı bir hayat için tedaviyi bekliyor.