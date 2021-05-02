Üç minik can için kenetlendiler! Aziz Cemal Amerika'ya götürüldü, sırada diğer bebekler var...

BEYAZIT DA AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR

15 yıllık Polis Memuru bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak Hatay'da gözlerini dünyaya açan üç yaşındaki Beyazıt Eser de tıpkı ablası gibi SMA Tip 1 Hastası olarak dünyaya geldi. 2016 yılında ilk göz ağrı olan kızlarını aynı hastalıktan kaybeden Şükrü Eser ve Saadet Eser çifti, Beyazıt bebeğe sağlıklı bir hayat yaşatmak için Dubai'de bulunan bir hastaneyle irtibata geçti... İki milyon 196 bin dolarlık tedavi masrafı olan Beyazıt bebek için de "Beyazıt Yürüyecek" ismiyle kampanya başlatıldı. SABAH'a konuşan baba Şükrü Eser "İlk kızımı aynı hastalıktan kaybettim. Beyazıt sağlıklı bir şekilde nefes alsın ve yürüsün istiyorum. Valilik izinli yardım kampanyası başlatıldı. Emniyet Teşkilatı'nın da yardımıyla 500 bin euro toplandı. Beyazıt'ın şu an 10 kilo... 14 kiloya yükselmeden tedavi olması gerekiyor. Kilo arttıkça tedavinin başarısı riske giriyor. İnşallah oğlumuz sağlığına kavuşacak" dedi.

ÖLÜM RİSKİ BULUNAN BİR HASTALIK...

Kas kaybı ile zayıflığa sebep olan ve ölüm riski bulunan SMA, omurilikteki sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetleri yok ediyor.

ÖMER VE BEYAZIT'A BİR NEFES DE SİZ OLUN...

Ömer Akif bebeğe ve Beyazıt bebeğe nefes olacak on binlerce kişiden biri olmak için siz de "Ömer Akif'e Nefes Ol" yazarak "TR47 0001 5001 5800 7312 3453 57" numaralı banka hesabına, Beyazıt bebek için ise "TR25 0001 5001 5800 7312 9815 88" numaralı banka hesabına bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.