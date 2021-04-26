İstanbul’da hırsızlar nalburdan bakır çubuk çaldı! Görenler hemen polise haber verdiler
Avcılar ilçesinde 21 Nisan Çarşamba günü Tahtakale Mahallesi'nde 2 kişi camını kırdıkları nalburdan topraklama için kullanılan bakır çubuk çaldı. İş yeri sahibi Mertcan Üstün, "Bizim sattığımız topraklama çubukları var, onları ve bir tane de koli alıp kaçıyorlar. Yaklaşık 9-10 bin lira arasında zararımız.'' dedi.
Edinilen bilgiye göre, panelvan araçlarıyla iş yerinin önüne gelen 2 şüpheli, dükkanın kapısını zorladı.
Kapıyı açamayınca camı kıran hırsızlar, içeri girip topraklama için kullanılan bakır çubuk ile bir koli malzeme çalıp kaçtı.
Sabah dükkanına geldiğinde hırsızlık yaşandığını fark eden Mertcan Üstün durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere hırsızların camı kırması ve içeriden aldıkları malzemeleri çaldığı anlar yansıdı.
"9-10 BİN LİRA ARASINDA ZARARIMIZ VAR"
Yaşanan hırsızlık nedeniyle 9 ile 10 bin lira arasında zararları olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Mertcan Üstün, "Sabah saat 06.30 gibi direkt kapının önüne geliyorlar. Yaklaşık 6 dakika duruyorlar. Kilidi kırıp, kapıyı açmaya çalışıyorlar. Kapıyı açamadıkları için camı kırıp, içeri giriyorlar.
İçeride yaklaşık 2 buçuk dakika kadar duruyorlar. O sırada bizim sattığımız topraklama çubukları var, onları ve bir tane de koli alıp kaçıyorlar. Bakır çubuklar. Sanırım renginden dolayı dikkatlerini çekiyor. Onları alıp, kaçıyorlar. Yaklaşık 9-10 bin lira arasında zararımız.
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