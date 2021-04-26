İstanbul’da hırsızlar nalburdan bakır çubuk çaldı! Görenler hemen polise haber verdiler

İçeride yaklaşık 2 buçuk dakika kadar duruyorlar. O sırada bizim sattığımız topraklama çubukları var, onları ve bir tane de koli alıp kaçıyorlar. Bakır çubuklar. Sanırım renginden dolayı dikkatlerini çekiyor. Onları alıp, kaçıyorlar. Yaklaşık 9-10 bin lira arasında zararımız.