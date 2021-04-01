"ÖNCE KAFA ATTI SONRA KIRMIZI BEYZBOL SOPASIYLA KAFAMA VURDU"

Olayla ilgili konuşan Sinan Karabay, "Şimdi ben sabah saatlerinde buraya geldim ancak park yerinde kamyon olduğu için yanında durdum. Sonrasında ise boşalan yere park etmek istedim. Taksici de arkadan çok hızlı geliyordu ve bir anda durdu. Ondan sonra el ve kol hareketleri yapmaya başladı. Ben de camı açtım, ondan sonra sakin ol dedim.