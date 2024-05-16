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Mardin akrebinin peşinde 10 bin kilometre! ABD'li müze müdürü İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı

Türkiye'den ABD'ye akrep ve tarantula kaçırmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ABD merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aynı müzede Akrep Sistematiği Araştırma Grubu'nun da başkanlığını yürüten Prendi'nin, zehri kanser tedavisinde kullanılan dünyanın en zehirli akrepleri arasındaki Mardin Akrebi için Türkiye'ye geldiği belirlendi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:29
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Mardin akrebinin peşinde 10 bin kilometre! ABD’li müze müdürü İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı

Mardin- Amerika hattında yaşanan endemik hayvan kaçakçılığı ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Mardin akrebinin peşinde 10 bin kilometre! ABD’li müze müdürü İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi (American Museum of Natural History) Müdürü Prof. Prendini, aynı zamanda Akrep Sistematiği Araştırma Grubu'nun başkanlığını da yürütüyordu.

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Mardin akrebinin peşinde 10 bin kilometre! ABD’li müze müdürü İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı

Araştırma Grubu, yaklaşık 22 yıldır dünyada az bilinen üç örümcek takımının sistematiği üzerinde çalışıyordu.

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Mardin akrebinin peşinde 10 bin kilometre! ABD’li müze müdürü İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı

Prof. Prendini ve ekibinin araştırma alanı kırbaç örümcekleri (Amblypygi), güneş örümcekleri (Solifugae) ve kırbaç akrepleri (Thelyphonida)'ydi.

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Mardin akrebinin peşinde 10 bin kilometre! ABD’li müze müdürü İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı

KANSER HÜCRELERİ KONUSUNDA ÇALIŞMA

Antarktika dışındaki tüm kıtalarda 30'dan fazla ülkeye seyahat eden ekip, son dönemde Buthidae ailesinden gelen akreplerin ham zehrinin kanser hücreleri üzerine sitotoksik ve antiproliferatif etkilerini araştırmaya yoğunlaştırmıştı.