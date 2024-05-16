Mardin akrebinin peşinde 10 bin kilometre! ABD'li müze müdürü İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı

Türkiye'den ABD'ye akrep ve tarantula kaçırmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ABD merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aynı müzede Akrep Sistematiği Araştırma Grubu'nun da başkanlığını yürüten Prendi'nin, zehri kanser tedavisinde kullanılan dünyanın en zehirli akrepleri arasındaki Mardin Akrebi için Türkiye'ye geldiği belirlendi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL