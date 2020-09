Suriyeli kardeşlerden Başkan Erdoğan’a kalp

Suriye'nin Halep kentinden yaklaşık 8 yıl önce Türkiye'ye göç eden Fares ve Gusun Afaş çifti, önce İstanbul, ardından Kocaeli Gölcük ilçesine yerleşti. 6 çocuğu bulunan çiftin 10 yaşındaki kızları Fatma ve 3 yaşındaki kızları Sara'nın işitme engeli bulunuyordu. Ancak, maddi imkânsızlıklar nedeniyle, kalıp ustası olan baba Fares, çocuklarını götürüp muayene veya tedavi ettiremiyordu. Ancak, tatlı bir tesadüf onlar için umut ışığı oldu. 2 yardımseverin kendi imkânları ile Fatma Kulağına takılan cihaz ile 10 yıl sonra ilk kez duydu. Onun ses ile buluşmasına karşı verdiği çığlık tepkisi ise gören herkesi duygulandırdı. O çığlığı duyarak duygulanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da, kardeşlerin tedavi edilmesi için ve henüz duymayan 3 yaşındaki Sara'nın da duyması için ilgili yerlere gerekli talimatları verdi. Talimat sonrası çocuklar evden alınarak aileleri ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülerek gerekli tetkikler yapıldı. Sara'nın da birkaç ay sonra yapılacak operasyon ile hem duyup hem de konuşabileceği öğrenildi.

Aileyi ilk fark ederek yardım elini uzatan Gölcük Belediyesinden Emekli Mustafa Demirtaş, yaşadıkları hayırlı tesadüfü şu şekilde anlattı. "Körfezde ikamet ediyorum. Birkaç ay önce ailem ile birlikte gezmeye çıktık. Gölcük sahile gitmeye karar verdik. Orada oturduğumuz esnada Fatma geldi. Ben bizim çocuklara çikolata veriyordum. Onu görünce yanıma çağırdım. Cimcime gel çikolata vereyim dedim. Ancak durup sadece bana bakıyordu. O esnada yanına halası geldi. Bana onun beni duyamayacağını, işitme engeli bulunduğunu söyledi. Kucağında Sara vardı. Onu çağırdım. Onunda duymadığını söyleyince ben çok üzüldüm. Benimde hiperaktif bir çocuğum var. Az çok onların hissettiğini anlıyordum. Dayısında bir telefon numarası istedim. Eve gidince de Gölcük'te 20 yıllık dostum olan Eczacı arkadaşım Caner Göçmez'e durumu anlattım. Aileye kendi imkânlarımız ile yardımcı olmak istedik. Dayısını aradık. Kendilerine yardımcı olmak istediğimizi söylediğimizde en başta tedirgin oldular. Ancak sonradan kabul ettiler. Fatmayı, annesi ve halasını alarak işitme merkezine götürdük. Yapılan muayene sonrası bir cihaz takıldı. Fatma sesi duyunca verdiği tepki, onun duyması bizleri çok mutlu etti. Bir yaraya merhem olduysak ne mutlu bize, Fatma'nın hikâyesini öğrenen ve diğer kızımız içinde yardım elini uzatan Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun" dedi

Durumu arkadaşından öğrenen ve tüm imkânları ile aileye yardımcı olan Eczacı Caner Göçmez ise "Biz kıvılcımı Fatma ile başlattık. O bir çığlık oldu her yere ulaştı. Fatma duyacak. Ama konuşması şu an mümkün görünmüyor. Ancak kardeşi sahranın tetkikleri cumhurbaşkanımızın talimatları ile önceki gün yapıldı. İyi haber şu ki Sara hem duyacak hem konuşacak inşallah. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu.

Kızının yıllar sonra duyması ile birlikte çok büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Fares Afaş, "Kızım Fatma 1 yaşına kadar duyuyor. Seslere tepki veriyordu. Ancak Halepte yaşanan bombalama sonrasında değişti. Tepkisiz hale geldi. Sonradan işitme kaybı olduğunu anladık. Bombalı saldırıda kardeşlerimizi akrabalarımızı kaybettik. 8 yıl önce Türkiye'ye geldik ve İstanbul'a yerleştik. Daha sonrada Kocaeli'ne gelerek yerleştik. Sara'nın ise doğuştan işitme engeli bulunuyordu. Türkiye çok güzel bir yer. Çok iyi insanları var. Bu insanlar bize yardım etti. Caner ve Mustafa bey sayesinde kızım Fatma yıllar sonra duydu. Bizim durumumuzu öğrenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da diğer kızım için yardım edilmesini istedi. Allah kendisine uzun ömürler versin. Allah ondan razı olsun. Uzun uzun Türkiye'de başkanlık nasip etsin. Allah'a emanet olsun. Kendisine ve yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi.

İşitme engelli kardeşlerin annesi Gusun Afaş ise "Kızım Fatma yıllar sonra duyunca, inanın çok mutlu oldum. Dünyalar benim oldu. Mutluluktan ağladım. Şimdi Başkan Erdoğan'ın sayesinde diğer kızımın da hem duyup hem konuşacağını öğrendim. Biz başka bir şey istemeyiz. Allah Başkan Erdoğan'dan razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Bize ilk yardım elini uzatan Mustafa ve Caner beyden de Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

İşaret dili bilen abisi Muhammed ile duygularını anlatan 10 yaşındaki Fatma ise "Duymak çok güzel bir şey, her duyduğum aklımda kalıyor. Allah Mustafa ve Caner amcalardan razı olsun. Allah bana ve kardeşime yardım elini uzatan Başkan Erdoğan'dan razı olsun. Onu çok seviyorum. Onu görmek istiyorum. Onun için dua ediyorum" dedi. Fatma kardeşi aracılığı ile büyünce ne olmak sorusuna ise oldukça duygusal bir yanıt vererek "büyüyünce doktor olmak istiyorum. Ama kulak doktoru olmak istiyorum. Ben ve kardeşim gibi olanlara yardım etmek istiyorum" dedi.



Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrasında hastaneye götürülen ve kontrolden geçirilen aile ile ayrıca İl Sağlık ve İl Milli Eğitimi Müdürlüğünden gelen görevliler ile ihtiyaçları karşılanmak üzere bilgileri alındı.

