Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Şubat Pazartesi canlı yayın izle |Video

Müge Anlı 17 Şubat canlı yayınını izlemek için A Haber'deki haberimizi takip edebilirsiniz. 12 yıldır olduğu gibi Türkiye'de birçok cinayeti çözen, kayıpları bulan ve katillerin yakalanmasında yardımcı olan Müge Anlı, ATV ekranlarında yeni haftaya yeni konularla başladı. Müge Anlı 17 Şubat canlı yayını başladı. Müge Anlı'nın son dakika gerçeklerini aktaracağı 17 Şubat canlı yayınını izlemeniz yeterli.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda;

Müge Anlı 17 Şubat canlı yayınına Balıkesir'de kaybolan 19 yaşındaki Burçak Aslanoğlu'nu arayarak başladı. 6 ay önce çalıştığı Balıkesir'de kaybolan Burçak Aslanoğlu'nun babası Müge Anlı'ya başvurdu.

Burçak Aslanoğlu Balıkesir'de bir otelde animatör olarak çalışıyordu.

BURÇAK'IN ARKADAŞI BABASINI ARADI

19 yıl boyunca hem anne hem baba oldum diyen baba Aslanoğlu, "Kızımın bir arkadaşı aradı Balıkesir'den. Abdullah amca Burçak'ı sevgilisi tehdit etti. Ben çalıların arasındaydım. Gelmezsen seni babana söylerim dedi ama neden öyle dediği bilmiyorum' dedi."

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17 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.