Müge Anlı'dan canlı yayında konuğuna "Barış Manço" tepkisi |Video

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Şubat Pazartesi) 6 aydır 19 yaşındaki kızı Burçak'tan haber alamadığını iddia eden baba konuk oldu. Müge Anlı kayıp kız Burçak'ı buldu baba-kız canlı yayında yüzleşti. Babanın "kızım bana bıçak çekerek evvden" iddiaları sonrası sinirlenen Anlı, "altı çocuğun var altısı da seni neden terk etti? Barış Manço'dan bahsediyorsunuz ya, benim çok sevdiğim abimdi... Barış abinin çocuklarına nasıl davrandığı konusunda bir feyz alsaydınız. İyi bir babaydı." ifadelerini kullandı. Öte yandan , bir çocuğunun isminin neden 'Natali' koyduğu sorulunca "Onu Barış Maçno istedi. O zamanlar yabancı isim koymak yasaktı. Barış (Manço) koydu ismi" sözleri üzerine Müge Anlı tepki gösterdi. Anlı "Neden, Barış Manço yabancı isim koyunca yasak olmuyor mu?" dedi. İşte 17 Şubat Pazartesi günü canlı yayında yaşanan o diyalogları video görüntüleri...