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Yunanistanlı Andreas minik Kuzey'e umut oldu |Video

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Giriş: 22.05.2020 10:52
Güncelleme:22.05.2020 12:37
Adana'da lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer için Türkiye ve Yunanistan Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Yunanistan'lı Andreas'tan alınan kök hücrelerin minik Kuzey'e nakil işlemi tamamlandı.

Minik Kuzey'in hücre nakli tamamlandı. Nakil sonrası ilk fotoğrafını hasta yatağında veren Kuzey, 'işlem tamam' pozu verdi.

Adana'da yaşayan Şengezer ailesinin oğulları Kuzey Deniz geçtiğimiz yıl mayıs ayında ateşlendi.

Minik Kuzey'in akut lenfoblastik lösemiye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in, hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi..

Yunanistan'daki hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi.

Kuzey Deniz'e kök hücre operasyonu başarıyla nakledildi.

Yunanistanlı Andreas minik Kuzey'e umut oldu
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