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Görenler telefona sarıldı! Kamyon havada böyle asılı kaldı

İHA
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Giriş: 01.05.2024 23:06
Tokat'ta yol çalışması sırasında yaşanan ilginç olayda, bir kamyonun moloz yığını dökmek için damperi kaldırmasıyla birlikte şaha kalkması görenleri hayrete düşürdü.
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