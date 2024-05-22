Yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu

İlçeye bağlı Karanebili Mahallesi Karakışlı mevkiinde bir çam ağacına yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yangında ağacın yanındaki Hüseyin Özkan'a ait baraka da yandı. Yangında 3 koyun telef oldu. Yangını gören vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

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