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Yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu

İHA
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Giriş: 22.05.2024 10:23
İlçeye bağlı Karanebili Mahallesi Karakışlı mevkiinde bir çam ağacına yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yangında ağacın yanındaki Hüseyin Özkan'a ait baraka da yandı. Yangında 3 koyun telef oldu. Yangını gören vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
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Yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu
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