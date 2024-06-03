İşyerinin yanışını çaresiz bakışlarla izledi

Antalya’da bir işyerinin depo kısmında meydana gelen yangında işyeri sahibi olayı çaresiz bakışlarla izledi. Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman müdahale etmekte zorlanırken yangının söndürülmesinin ardından iş yerinde ki duman özel aspiratör ile tahliye edildi.

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