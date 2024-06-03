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Hatay’da 2 katlı binada patlama! Bina ve çevrede hasar oluştu

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 03.06.2024 16:12
Hatay'da 2 katlı bir binanın çatı katında patlama yaşandı. Ev ve iş yerlerinin camları kırılırken kopan beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü.
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