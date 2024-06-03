Antalya’da termometreler 41 dereceyi gösterdi, hafta içi sahil doldu taştı

Antalya’da Haziran ayının başlaması ile birlikte yaşanan ani sıcaklık artışı nedeniyle termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar hafta içi olmasına rağmen sahile akın etti.

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