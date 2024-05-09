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Yazı Rusya'da, kışı ise Namibya'da geçiren şahin! 2 yılda 48 bin 865 kilometrelik yolculuk

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 18:11
2022 yılında Iğdır’dan uydu vericisi takılıp doğaya salınan bozkır şahininin verileri paylaşıldı. Yazı Rusya’da, kışı ise Namibya’da geçiren şahin bu süreçte 49 bin kilometreye yakın yolculuk yaptı.
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