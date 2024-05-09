Yazı Rusya'da, kışı ise Namibya'da geçiren şahin! 2 yılda 48 bin 865 kilometrelik yolculuk

2022 yılında Iğdır’dan uydu vericisi takılıp doğaya salınan bozkır şahininin verileri paylaşıldı. Yazı Rusya’da, kışı ise Namibya’da geçiren şahin bu süreçte 49 bin kilometreye yakın yolculuk yaptı.

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