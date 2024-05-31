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Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 31.05.2024 22:20
Kaza, saat 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kahraman’a (79), Ahmet T. idaresindeki 41 LA 684 otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atarak yolda savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilin çarptığı İsmail Kahraman’ın sağlık durumu kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Kahraman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu!
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