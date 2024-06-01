01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a ansızın saldırı! 2018 yılında kafeste karşılaşmışlardı | O anlar anbean kaydedildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2024 01:07
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a daha önce karşılaştığı Batuhan Çarbuğa isimli dövüşçü saldırdı. İşte o anlar...
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a ansızın saldırı!
MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a ansızın saldırı!
Kaza geçiren Alper Gezeravcı taburcu edildi!
Kaza geçiren Alper Gezeravcı taburcu edildi!
Otele el bombası atıp kurşun yağdırdı!
Otele el bombası atıp kurşun yağdırdı!
Avrasya Tüneli kullanıcıları ZIP’la kazanıyor
Avrasya Tüneli kullanıcıları ZIP’la kazanıyor
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu!
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu!
Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı!
Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı!
Seçil Erzan davasında banka yöneticileri tanıklık ediyor!
Seçil Erzan davasında banka yöneticileri tanıklık ediyor!
İstanbul Boğazı’nı kapatan gemi arızası! 176 metre uzunluğundaki gemi arızalandı
İstanbul Boğazı’nı kapatan gemi arızası! 176 metre uzunluğundaki gemi arızalandı
Parçalayarak öldürdü sırtına harf kazıdı!
Parçalayarak öldürdü sırtına harf kazıdı!
Dağ ceylanını koruma çalışmaları!
Dağ ceylanını koruma çalışmaları!
6 yıl önce köpek saldırısına uğramıştı!
6 yıl önce köpek saldırısına uğramıştı!
Boşanma tartışması çifte cinayetle bitti!
Boşanma tartışması çifte cinayetle bitti!
Daha Fazla Video Göster