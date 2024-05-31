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Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2024 22:11
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şeyhcui Mahallesi’nde bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi. Ölümle burun burulan gelen 50’li yaşlardaki kadını oradan tesadüfen geçen taksici Tahsin Aydın (23) kurtardı. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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