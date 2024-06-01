01 Haziran 2024, Cumartesi
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Kaza geçiren Alper Gezeravcı taburcu edildi!
Kocaeli'de D100 İzmit Yenidoğan mevkiinde meydana gelen kazada, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile, servis midibüsü arkadan çarptı., Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Şehir Hastanesi'nde akşam saatlerine kadar müşahade altında tutulan Gezeravcı, sağlık durumunun iyi olması sebebiyle taburcu edildi.