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Kaza geçiren Alper Gezeravcı taburcu edildi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 01:06
Kocaeli'de D100 İzmit Yenidoğan mevkiinde meydana gelen kazada, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile, servis midibüsü arkadan çarptı., Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Şehir Hastanesi'nde akşam saatlerine kadar müşahade altında tutulan Gezeravcı, sağlık durumunun iyi olması sebebiyle taburcu edildi.
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