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İstanbul Boğazı’nı kapatan gemi arızası! 176 metre uzunluğundaki gemi arızalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2024 20:04
İstanbul Boğazı’nda "Cornelia" isimli gemide makina arızası meydana geldi. Geçici olarak askıya alınan gemi trafiği arızanın giderilmesiyle kuzey-güney yönlü olarak tekrar açıldı. İşte detaylar…
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İstanbul Boğazı’nı kapatan gemi arızası! 176 metre uzunluğundaki gemi arızalandı
İstanbul Boğazı’nı kapatan gemi arızası! 176 metre uzunluğundaki gemi arızalandı
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