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Otele el bombası atıp kurşun yağdırdı! Aynı otele 2. Kez silahlı saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 00:29
Daha önce 3 Nisan tarihinde uzun namlulu silahlarla saldırılan otele bir kez daha saldırı düzenlendi. Motosikletli bir kişi önce el yapımı bomba attı ardından kurşun yağdırdı. Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.
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Otele el bombası atıp kurşun yağdırdı!
Otele el bombası atıp kurşun yağdırdı!
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