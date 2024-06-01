Otele el bombası atıp kurşun yağdırdı! Aynı otele 2. Kez silahlı saldırı

Daha önce 3 Nisan tarihinde uzun namlulu silahlarla saldırılan otele bir kez daha saldırı düzenlendi. Motosikletli bir kişi önce el yapımı bomba attı ardından kurşun yağdırdı. Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.

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