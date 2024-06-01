Tekirdağ'da aile faciası! Oğlunun otomobilini sollamak isteyen baba kazaya neden oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle 3 otomobil birbirine girdi. Yaşana korkunç kazadaErdem (48) ile eşi Birsen Koç (44) ve Muradiye Yavuz (58) hayatını kaybederken 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Hatalı sollamayı Erdem Koç'un yaptığı ve oğlunun kullandığı otomobili geçmeye çalıştığı öğrenildi.

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