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Tekirdağ'da aile faciası! Oğlunun otomobilini sollamak isteyen baba kazaya neden oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 01:21
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle 3 otomobil birbirine girdi. Yaşana korkunç kazadaErdem (48) ile eşi Birsen Koç (44) ve Muradiye Yavuz (58) hayatını kaybederken 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Hatalı sollamayı Erdem Koç'un yaptığı ve oğlunun kullandığı otomobili geçmeye çalıştığı öğrenildi.
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