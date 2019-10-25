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25.10.2019

Yağmur duasına çıkan vatandaşlar deve kurban etti |Video

Çorum'un İskilip ilçesinde yağmur duasına çıkan vatandaşlar Cuma namazından sonra deve kurban etti. Mevsimin kurak geçmesi nedeniyle İskilip'te yağmur duasına çıkıldı. Programı organize eden İskilip Belediyesi ayrıca yağmur duası sonunda kurban edilmek amacıyla Isparta'dan deve aldı. İlçeye getirilen deve Cuma namazından önce meydana bağlandı. Karşılarında deve gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazıları ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Cuma namazının ardından yapılan dua için vatandaşlar Ulu Cami önünde toplandı. Binden fazla kişinin katıldığı yağmur duasında vatandaşların tekbirleri arasında deve kurban edildi.

Yağmur duası için toplandıklarını belirten İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Allah kabul etsin bir kurbanımız olacak. İnşaallah yüce Allah dualarımımızı kabul eder. Memleketimize güzel hayırlı yağışlar nasip eder. Yağmur duası uzun yıllardır yapılan bir gelenek. Kesilen kurbanın, yapılan duaların kabul olmasını niyaz ediyorum" dedi.

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