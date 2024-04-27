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Ünye Limanı'nda yangın paniği! 3 saat boyunca yandı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 13:07
Ordu'da bulunan Ünye Limanı'na demirleyen Şehit Temel Şimşir Gemisi'nde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken, gemi kullanılamaz hale geldi.
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