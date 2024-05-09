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Bataklığa saplanan inekler böyle kurtarıldı

İHA
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Giriş: 09.05.2024 16:26
Ağrı il merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bir vatandaşa ait 2 ineğin bataklığa saplanması üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu inekleri kurtarmayı başardı.
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Bataklığa saplanan inekler böyle kurtarıldı
Bataklığa saplanan inekler böyle kurtarıldı
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