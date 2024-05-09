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Mardin’de TIR alev alev yandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 16:38
Mardin'de seyir hallindeki TIR bir anda yanmaya başladı. İtfaiye yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.
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