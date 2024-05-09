Normal doğum oranları azaldı! Normal doğum ile sezeryan arasındaki fark nedir

Türkiye'de normal doğum oranları gittikçe azalıyor. Son yapılan araştırmalara göre; her 10 anneden 6'sı artık sezeryanla doğum yapıyor. A haber mikrofonlarına konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da hem normal doğumun önemini hem de sezeryanın zararlarını anlattı. İşte o açıklamalar…

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