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Normal doğum oranları azaldı! Normal doğum ile sezeryan arasındaki fark nedir

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 18:32
Türkiye'de normal doğum oranları gittikçe azalıyor. Son yapılan araştırmalara göre; her 10 anneden 6'sı artık sezeryanla doğum yapıyor. A haber mikrofonlarına konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da hem normal doğumun önemini hem de sezeryanın zararlarını anlattı. İşte o açıklamalar…
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Normal doğum oranları azaldı!
Normal doğum oranları azaldı!
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