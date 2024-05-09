Sokak köpeğine kayna su döküldü! Köpeğe kaynar suyla işkence

İstanbul Büyükçekmece'de site sakinleri tarafından beslenen sokak köpeği yaralı halde bulundu. Köpeği besleyenler kaynar su döküldüğünü ve aylar önce başka bir köpeğe de aynı saldırının yapıldığını iddia etti.

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