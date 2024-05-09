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13 yaşındaki kız çocuğunu tekme-tokat dövdü! Saldırgan büfeciye ev hapsi cezası verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 18:00
Batman'da bir büfeci "burada bekleme" diyerek uyardığı 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgana ev hapsi cezası verildi.
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