İstanbul'da doğum oranları neden azaldı? İlk doğumu sezaryen olarak yapmanın tehlikeleri neler?

İstanbul'da doğum oranlarında azalışlar görünüyor. Bunun yanında normal doğum oranlarında da azalış var. Her 10 anneden 6’sı sezaryen ile doğum yapıyor. Peki bunun sebebi ne? İlk doğumu sezaryen olarak yapmanın tehlikeleri neler? Merak edilenleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu verdi.

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