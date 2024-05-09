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Cuma için çöl tozu alarmı! 2024'te toz taşınımı daha fazla mı oldu?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 09.05.2024 16:14
Güncelleme:09.05.2024 16:14
Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı bekleniyor. İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er'e konuk olan iklim bilinci Prof. Dr. Doğan Yaşar aktardı.
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