17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye’nin ilk Uzay yolculuğu başlıyor! Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

Türkiye’nin ilk Uzay yolculuğu başlıyor! Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2024 08:56
Türkiye'nin ilk insanlı Uzay yolculuğu başlıyor. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki ekip, Uzay görevi için gerekli çalışmaların sonuna geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bağcılar’da tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
Bağcılar'da tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Türkiye’nin ilk Uzay yolculuğu başlıyor
Türkiye’nin ilk Uzay yolculuğu başlıyor
Buz üstünde ter döktüler
Buz üstünde ter döktüler
Siirt’te araç dereye uçtu!
Siirt’te araç dereye uçtu!
İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar!
İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar!
15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü!
15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü!
Telefon dolandırıcılarına operasyon!
Telefon dolandırıcılarına operasyon!
Estetik mağdurlarına Cerrahpaşa eli!
Estetik mağdurlarına Cerrahpaşa eli!
Şanlıurfa’da sokak köpeği terörü!
Şanlıurfa'da sokak köpeği terörü!
Kastamonu açıklarındaki gemide batma tehlikesi!
Kastamonu açıklarındaki gemide batma tehlikesi!
Üçlü virüs salgını ne kadar tehlikeli?
Üçlü virüs salgını ne kadar tehlikeli?
Daha Fazla Video Göster