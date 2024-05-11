Sobanın üstündeki sıcak patatesi yiyen çocuk ölümden döndü

Kars'ta, annesinin dışarıda olduğu sırada sobanın üzerinde pişen sulu patatesi yiyen 6 yaşındaki Muhammet Emir Çiçek, nefes alamaz hale gelince Elazığ'a sevk edildi. Özel bir hastanede Uzm. Dr. Güneri Atalan ve ekibinin tedavisi sonucu tedavi edilen ve 6 gün komada kalan Muhammet, sağlığına kavuşmasıyla taburcu edildi.