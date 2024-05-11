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Muğla'da katliam gibi kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 00:56
Güncelleme:11.05.2024 01:22
Antalya’ya geziye giden ve Ortaca ilçesine dönüş yapan içinde 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücünün bulunduğu midibüs, yağışlı havanın etkisi ile Göcek rampalarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
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